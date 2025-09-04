Juan José Belloni: “Queremos transformar como impulsa María José y no administrar la coyuntura”

- Advertisement -

En una extensa entrevista en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el médico y candidato a concejal Juan José Belloni compartió su visión de gestión, política y salud con un mensaje final de campaña directo y reflexivo.

Con tono distendido, pero firme, Belloni abordó primero su especialidad médica: la cesación tabáquica. Explicó la eficacia de los tratamientos basados en evidencia, desmitificó métodos mágicos como el láser o la hipnosis y subrayó que “cuando el paciente va al consultorio con la decisión de dejar de fumar, ya recorrió la mitad del camino”. También destacó el rol del profesional de la salud en ese proceso: “Dos de cada diez personas dejan de fumar solo porque un médico se lo indica en consulta”.

Desde su experiencia médica, Belloni hizo una analogía con la política: “No se puede imponer un cambio, hay que construirlo con convicción, con presencia y con compromiso”. Y de ahí pasó al plano político.

Consultado sobre la situación de la gestión municipal, fue contundente: “María José Gentile arrancó con viento en contra y sigue pedaleando en medio del temporal. La veo como en guardia médica de 36 horas, todos los días”. Reconoció el esfuerzo de la intendenta para lograr la homologación de la emergencia agropecuaria por parte del gobierno nacional y su rol activo en la búsqueda de reactivación de las obras en la Cuenca del Salado: “Mientras otros miraban la coyuntura, ella iba al fondo del problema”.

Belloni también fue autocrítico con el sistema político: “Hay demasiada crítica vacía y poca acción concreta. Nos pasamos opinando desde la comodidad sin mover un dedo para construir”.

A tres días de las elecciones, llamó a votar y dejó un mensaje directo: “No votar es dejar que decidan otros. Ir a las urnas es un acto de responsabilidad ciudadana. Y si no vas a ayudar, al menos no critiques desde el sillón”.

Sobre el cierre, habló del futuro: “Queremos un 9 de Julio que se parezca a Tandil, no una ciudad que se quede en el tiempo. Tenemos recursos humanos y económicos para crecer, pero eso requiere planificación y decisión política”.

Con un mensaje de apertura, Belloni propuso que tras las elecciones todas las fuerzas políticas se sienten a trabajar por una agenda común: “Podemos pensar distinto, pero tenemos que tirar para el mismo lado”.