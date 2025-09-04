jueves, septiembre 4, 2025
Policiales

Intensa búsqueda de un hombre desaparecido en Bragado

Matías Gastón Giménez, de 43 años, fue visto por última vez el martes 3 de septiembre por la mañana. La policía solicita colaboración para dar con su paradero

Por disposición de la UFI N° 3, a cargo del Dr. Pedro Illanes, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, ambos del Departamento Judicial de Mercedes, se lleva adelante una causa por “Averiguación de paradero” (IPP N° 09-00-013761-25/00) con el objetivo de encontrar a Matías Gastón Giménez, vecino de Bragado.

Giménez tiene 43 años, es argentino, soltero, de profesión comerciante e instruido. Su domicilio figura en calle Yrigoyen N° 464 de la ciudad de Bragado. Fue visto por última vez el martes 3 de septiembre de 2025 a las 9:30 horas. Desde entonces, no se ha tenido contacto con él.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jeans celeste y una remera gris. Se lo describe como una persona de 1,75 metros de estatura, contextura delgada, cabello corto ondulado color oscuro y ojos oscuros. Posee teléfono celular activo y perfiles en Facebook e Instagram.

Las autoridades policiales solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda ser de utilidad, se comuniquen a los teléfonos 911 (gratuito) o al (02342) 465007.

