Impulsan actividades recreativas para personas mayores de 50 años

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores del distrito, se desarrolla el programa “ConMotivos”, una iniciativa gratuita destinada a vecinos y vecinas mayores de 50 años. Los encuentros se realizan todos los lunes y viernes a las 10:00 hs. en las instalaciones de Desarrollo Comunitario y de la Asociación de Árbitros.

La propuesta busca generar un espacio de participación activa, expresión personal, confianza y reflexión, a través de actividades recreativas y motivacionales que estimulen tanto el cuerpo como las emociones.

El programa forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Quienes deseen sumarse pueden acercarse a dicha dirección o consultar las redes sociales oficiales del municipio para más información.