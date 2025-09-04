Extorsión virtual desde la cárcel: un joven pagó $500 mil tras amenazas contra su hermana

- Advertisement -

Una compleja investigación liderada por la Fiscalía N.º 4 de Junín, a cargo de la Dra. Pamela Ricci, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3, Dra. María Laura Durante, permitió desarticular una maniobra de secuestro virtual extorsivo cuyo origen fue rastreado hasta el interior de una unidad penitenciaria.

El caso se inició tras la denuncia de un joven juninense que aseguró haber recibido llamadas y mensajes intimidatorios a través de WhatsApp. En ellos, los delincuentes proporcionaban datos personales de su hermana y lo amenazaban con secuestrarla si no entregaba una importante suma de dinero. Aterrorizado, el joven transfirió $500.000 a una cuenta de Mercado Pago vinculada a un ciudadano local.

Las tareas de inteligencia digital desplegadas por los investigadores incluyeron la preservación de la cuenta de WhatsApp utilizada mediante la plataforma oficial de Meta, trazabilidad de números telefónicos, análisis de direcciones IP —que evidenciaron conexiones desde redes móviles— y pedidos de informes a empresas de telecomunicaciones y entidades financieras.

Gracias a este trabajo, se determinó que la maniobra se gestaba desde la Unidad Penitenciaria N.º 13. El autor principal sería un interno de 22 años con 13 antecedentes penales, quien cumple condena desde junio de 2025 por robo. El dinero transferido fue dirigido a una cuenta a nombre de su padre, de 55 años, lo que confirmó la operatoria conjunta entre ambos.

El martes pasado, por orden judicial, se realizaron allanamientos simultáneos. En el Pabellón 2 de la UP N.º 13 se secuestró un teléfono celular Samsung, presuntamente utilizado en la extorsión, y en el domicilio del familiar del interno, ubicado en el Barrio San Martín de Junín, se incautó un celular Z Blade.

Ambos fueron imputados por el delito de extorsión y quedaron a disposición de la justicia para su declaración indagatoria. Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes forenses.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín, destacaron que este caso demuestra “la creciente sofisticación de los delitos digitales y la necesidad de articular esfuerzos entre fiscalías especializadas y fuerzas policiales para proteger a los juninenses”.