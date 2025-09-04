jueves, septiembre 4, 2025
General

El ciclo de charlas de Educación Vial en escuelas del distrito sigue cada semana

Alumnos y alumnas de la Escuela Primaria N° 24 participaron de una jornada educativa sobre seguridad vial, con actividades lúdicas y contenidos adaptados a cada edad

0
La Dirección de Tránsito de Nueve de Julio sigue avanzando con su campaña de concientización y formación en seguridad vial destinada a estudiantes de todos los niveles educativos. En esta oportunidad, las charlas se llevaron a cabo en la Escuela Primaria N° 24, abarcando tanto el turno mañana como el turno tarde.

Durante el encuentro, se abordaron temas fundamentales como el uso del casco, el cruce correcto de peatones, el uso del cinturón de seguridad, el respeto por los semáforos y la importancia del rol del inspector de tránsito en la comunidad. Los contenidos se trabajaron mediante juegos y actividades didácticas, con el objetivo de que los chicos y chicas aprendan de forma participativa y entretenida.

El ciclo de charlas continuará desarrollándose en distintas instituciones del partido durante las próximas semanas, en el marco de una política educativa que busca formar ciudadanos responsables desde edades tempranas.

