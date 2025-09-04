jueves, septiembre 4, 2025
Efemérides

Día nacional del inmigrante: Un legado de diversidad y cultura

Esta fecha se conmemora desde 1949 con el fin de homenajear la disposición que estableció el Primer Triunvirato en 1812 para fomentar la llegada de extranjeros a territorio nacional.

0
Hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día Nacional del Inmigrante en Argentina. Esta fecha fue establecida en 1949 mediante el decreto Nº 21.430, firmado durante la presidencia de Juan Domingo Perón, para conmemorar el primer decreto argentino que fomentó la inmigración en 1812. La inmigración ha sido fundamental en la conformación de la identidad nacional argentina. El país ha sido uno de los principales destinos de inmigrantes en el mundo, especialmente entre 1880 y 1930, cuando recibió a millones de personas provenientes de Europa, principalmente italianos y españoles.

La Ley de Migraciones Nº 25.781, sancionada en 2003, reconoce el paradigma de los derechos humanos para abordar el fenómeno de las migraciones. Esta ley destaca la importancia de garantizar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. Actualmente, Argentina sigue siendo un país receptor de migrantes, con casi dos millones de personas extranjeras residiendo en el país. La inmigración sigue siendo un componente importante de la sociedad argentina, y su legado cultural y económico continúa siendo celebrado y reconocido en este día.

