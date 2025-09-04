jueves, septiembre 4, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 4, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
General

Con el acompañamiento de la CEyS, la Municipalidad avanza en obras de bacheo

Se aplica un plan integral de obras en distintos sectores de la ciudad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y optimizar la transitabilidad, se está llevando adelante un plan integral de bacheo en distintos sectores de la ciudad de Nueve de Julio. Las tareas son ejecutadas en conjunto por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” (CEyS) y el gobierno municipal, y se desarrollan por etapas según un cronograma previamente establecido.

Actualmente, se encuentra en ejecución la primera etapa, que comprende trabajos en: Av. Agustín Álvarez y Ramón N. Poratti; Av. Agustín Álvarez y Av. Garmendia; Lagos y Av. Garmendia; Edison y Eva Perón; Av. San Martín y Av. Tomás Cosentino; La Rioja y Robbio; y Av. Compairé y Av. 25 de Mayo.

Por su parte, la segunda etapa, que se iniciará en los próximos días, incluye intervenciones en: Av. Urquiza y Av. Tomás Cosentino; Av. Agustín Álvarez y Sarmiento; San Juan al 400 y San Juan al 700.

En tanto, ya fue completada la tercera etapa, que abarcó trabajos en Robbio al 200 y La Rioja al 1800.

Este plan de bacheo se enmarca en una política de mantenimiento vial sostenida en el tiempo, con el fin de garantizar una circulación más segura y eficiente para todos los vecinos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5969

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR