Con el acompañamiento de la CEyS, la Municipalidad avanza en obras de bacheo

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y optimizar la transitabilidad, se está llevando adelante un plan integral de bacheo en distintos sectores de la ciudad de Nueve de Julio. Las tareas son ejecutadas en conjunto por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” (CEyS) y el gobierno municipal, y se desarrollan por etapas según un cronograma previamente establecido.

Actualmente, se encuentra en ejecución la primera etapa, que comprende trabajos en: Av. Agustín Álvarez y Ramón N. Poratti; Av. Agustín Álvarez y Av. Garmendia; Lagos y Av. Garmendia; Edison y Eva Perón; Av. San Martín y Av. Tomás Cosentino; La Rioja y Robbio; y Av. Compairé y Av. 25 de Mayo.

Por su parte, la segunda etapa, que se iniciará en los próximos días, incluye intervenciones en: Av. Urquiza y Av. Tomás Cosentino; Av. Agustín Álvarez y Sarmiento; San Juan al 400 y San Juan al 700.

En tanto, ya fue completada la tercera etapa, que abarcó trabajos en Robbio al 200 y La Rioja al 1800.

Este plan de bacheo se enmarca en una política de mantenimiento vial sostenida en el tiempo, con el fin de garantizar una circulación más segura y eficiente para todos los vecinos.