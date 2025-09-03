Tras las elecciones, las escuelas reabrirán sus puertas el lunes con clases habituales

- Advertisement -

El dictado de clases del próximo lunes 8 de septiembre será normal en ambos turnos en todas las escuelas bonaerenses que fueron utilizadas como centros de votación, según lo dispuso la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

La medida se adoptó luego de establecer un protocolo de limpieza y desinfección que se llevará a cabo en los establecimientos educativos una vez finalizadas las elecciones del domingo. Las tareas incluirán la higiene de aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación y mobiliario, para garantizar condiciones adecuadas de salubridad al reanudar las clases.

Aunque los comicios están previstos para finalizar a las 18 horas, en muchas ocasiones el conteo de votos se extiende hasta después de las 20, por lo que las labores de limpieza comenzarán una vez concluidas todas las actividades electorales.

Desde el Gobierno provincial se informó que se habilitarán 1.934 locales de votación, en su mayoría escuelas públicas, con un total de 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio bonaerense.

En cuanto a la seguridad, estará a cargo de 34.778 efectivos: 28.778 pertenecen a la Policía Bonaerense (que custodiarán tanto el interior como el exterior de los establecimientos), 1.500 estarán en reserva operativa y más de 6.000 serán miembros de fuerzas federales, como Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Además, 629 agentes participarán en tareas de supervisión y logística.