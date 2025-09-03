Submarinistas Argentinos: Un legado de valentía y dedicación

- Advertisement -

El Día del Submarinista se celebra el 3 de septiembre en Argentina. Esta fecha conmemora la llegada del guardacostas ARA “Belgrano”, buque madre de los submarinos adquiridos por la Armada Argentina, a la Base Naval de Mar del Plata en 1933. La historia del arma submarina en Argentina comenzó en 1916 cuando el Capitán de Fragata Segundo Storni destacó la importancia de defender los intereses argentinos en el mar con sumergibles. Cuatro oficiales argentinos se entrenaron en la USNavy en 1917 y luego recomendaron la costa de Mar del Plata como base para los submarinos.

Los primeros submarinos argentinos, conocidos como los “Tarantinos”, llegaron al país en 1933 y estuvieron compuestos por el ARA “Santa Fe”, ARA “Salta” y ARA “Santiago del Estero”. Durante la guerra de Malvinas, los submarinos ARA “Santa Fe” y ARA “San Luis” tuvieron una destacada participación en la defensa de la soberanía nacional. En este día, se rinde homenaje a los submarinistas y su legado, destacando valores como la valentía, el profesionalismo y la dedicación. También se recuerda a los 44 tripulantes del submarino ARA “San Juan” que fallecieron en 2017. La Armada Argentina honra la memoria de los submarinistas y su contribución a la defensa del país.