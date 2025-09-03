Preocupación en Facundo Quiroga por el desborde del cauce que conecta con el Canal San Emilio

- Advertisement -

Facundo Quiroga atraviesa momentos de creciente preocupación tras el desborde del caudal de agua que llega desde la zona de La Corona, atraviesa el cementerio local y bordea el pueblo en dirección a Neild y General Viamonte, hacia el Canal San Emilio. A pesar de las obras hidráulicas trazadas desde el inicio de la crisis hídrica para evitar que el agua afecte al casco urbano, la gran acumulación de líquido por las últimas lluvias superó la capacidad del canal.

La situación se agravó en las últimas horas al llegar el agua a una laguna natural conocida como “la laguna de Usandizaga” —en referencia al productor agropecuario propietario del campo donde se ubica— que también ha rebasado su capacidad. El nivel del agua se encuentra ahora a tan solo 350 metros del pavimento de la Avenida El Chacón, generando alarma entre los vecinos.

Personal municipal y vecinos trabajan de forma conjunta en el lugar, intentando contener y canalizar el agua. Sin embargo, la saturación del suelo impide que el terreno absorba más líquido, y en algunos sectores incluso comienza a brotar agua desde la tierra.

Este panorama crítico se presenta tras la reciente visita del Ministro Rodríguez, quien acordó un plan de tareas conjuntas con autoridades locales. En ese marco, siguen llegando máquinas y recursos, pero la emergencia se mantiene activa. Los esfuerzos continúan enfocados en asegurar que el agua siga el curso trazado por la Ruta Provincial 70 (de tierra), en dirección a Neild rumbo al canal San Emilio.