Milei cierra la campaña en Moreno

El presidente Javier Milei encabezará esta tarde en el partido de Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo próximo.

El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales del encuentro, que se celebrará a las 17 en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

Según fuentes partidarias, la mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera reunir a más de 10.000 asistentes, en un acto que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del gabinete nacional.

También estará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que la involucran en las denuncias por supuestos pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió este martes que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto de cierre de campaña de LLA y sostuvo que están descuidando al mandatario.

Desde la Gobernación indicaron que no está previsto un protocolo especial para la actividad porque no es competencia del Gobierno bonaerense.

De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar, insistieron las fuentes.

En efecto, el ministro Alonso, sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente.

Es un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó, explicó el funconario.

También añadió que en ese predio no hay suficiente iluminación y recordó que también advirtió que no estaban dadas las condiciones para la caravana en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.

Así las cosas, está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación.