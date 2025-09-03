La Sociedad Rural de Nueve de Julio exigió respuestas ante la emergencia hídrica en reunión con el Ministro Rodríguez

- Advertisement -

Este martes 3 de septiembre, al mediodía, se llevó a cabo una reunión clave en el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio, con la participación de miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural local, el representante de CARBAP distrital, productores rurales del distrito y representantes del Círculo de Ingenieros Agrónomos. El encuentro fue encabezado por el Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, acompañado por funcionarios de su cartera.

También estuvieron presentes la intendente municipal María José Gentile junto a integrantes de su gabinete, representantes de la oficina de Hidráulica con asiento en Nueve de Julio y de la Dirección de Vialidad provincial.

El objetivo principal de la reunión fue analizar en profundidad la crítica situación hídrica que atraviesa el partido, que pone en riesgo tanto la próxima siembra de cultivos de verano como producciones clave para la economía local, como la lechería, ganadería y la producción porcina, entre otras.

Durante el encuentro se acordó avanzar la próxima semana con un trabajo coordinado entre los equipos técnicos del Ministerio, la oficina de Hidráulica, Vialidad, el Municipio y todas las entidades gremiales representadas en el distrito. El Ministro Rodríguez expresó su compromiso de aportar los recursos necesarios para buscar soluciones concretas ante esta emergencia.

En ese marco, la Sociedad Rural de Nueve de Julio hizo entrega formal de una nota al ministro, detallando los puntos más urgentes que preocupan al sector.

Finalmente, los representantes rurales manifestaron su desconcierto ante la realización simultánea de dos reuniones sobre los mismos temas, señalando que la problemática hídrica afecta a todo el partido y requiere un abordaje integral y conjunto.