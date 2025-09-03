miércoles, septiembre 3, 2025
General

La oposición se autoconvoca en la comisión de libertad de expresión

En la Comisión de Libertad de Expresión, que llevaba casi un año paralizada, legisladores opositores reunieron de urgencia a Jorge Rial y Mauro Federico tras las medidas judiciales impulsadas por el Gobierno.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se autoconvocó debido a la negativa de su titular, María Emilia Orozco, de reunirse. Los diputados opositores denunciaron que la comisión ha sido clausurada y que esto afecta la defensa de derechos fundamentales. Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico denunciaron amenazas y presiones tras difundir investigaciones sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. Rial afirmó que tiene documentación que revela cómo se incentivaba a empleados a recortar subsidios a discapacitados y adelantó que mostrarán más investigaciones públicamente.

La tensión escaló debido a la ofensiva judicial contra Rial, Federico y el canal Carnaval Stream. Los opositores remarcan que lo sucedido no se trata de una diferencia política, sino de una parálisis institucional que debe ser corregida y acusaron al Gobierno de impulsar medidas que significan censura. En julio, un grupo de diputados presentó un proyecto para desplazar a Orozco de la presidencia de la comisión, señalando su “comportamiento inapropiado” que impedía el normal funcionamiento del cuerpo. La última vez que la comisión se reunió fue en septiembre de 2024, y desde entonces, se acumularon al menos siete pedidos formales de reunión ignorados.

