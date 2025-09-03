La Escuela Primaria N°21 y Secundaria N°15 de El Provincial ya cuentan con gas natural

- Advertisement -

En la localidad de El Provincial, partido de Nueve de Julio, se presentó oficialmente la obra de instalación de gas natural en los edificios que comparten la Escuela Primaria N°21 y la Escuela Secundaria N°15. El acto contó con la presencia de la directora de la Primaria, Daniela Ramírez; la directora de la Secundaria, Verónica Santiago; y la presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana.

Tras años de gestionar este proyecto y superar condiciones invernales difíciles, ambas instituciones ahora cuentan con una red de gas natural que reemplaza al sistema anterior de garrafas y tubos, brindando mayor seguridad y eficiencia energética. Esta mejora fue posible gracias al trabajo conjunto entre las autoridades escolares, el Consejo Escolar y la comunidad educativa.

“Hace años que venimos trabajando en esto. Pudimos avanzar mucho durante las vacaciones de invierno, lo que permitió no interrumpir las clases”, expresó la directora Daniela Ramírez. “Hoy tenemos una escuela más segura y con condiciones dignas para nuestros 103 alumnos”.

Por su parte, Verónica Santiago, directora de la Secundaria N°15, subrayó la importancia del cambio: “Estamos en la escuela hasta las 21:15, y en invierno eso se siente mucho. Tener calefacción adecuada no es un lujo, es una necesidad”.

La presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, explicó que esta obra se enmarca dentro de una política activa para llevar gas natural a todos los establecimientos del distrito que lo requieran. “La red de gas está en El Provincial desde 2020, pero no había llegado aún a la escuela. Fue una de las metas que nos propusimos desde que asumimos la gestión”, afirmó.

Además, Maidana adelantó que ya están en marcha nuevas obras similares, como la que se inició recientemente en la Escuela N°8, y que hay gestiones en curso para otras localidades como Patricios. “Es un compromiso que asumimos y seguimos trabajando para cumplir”, sostuvo.

La comunidad educativa acompañó con entusiasmo el evento, que simboliza una mejora concreta en la calidad educativa y en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

“Queremos agradecer a todas las familias por la paciencia durante las obras, a los alumnos que se adaptaron y al Consejo Escolar por estar siempre presentes”, concluyó Ramírez. Tanto ella como Santiago destacaron el trabajo en equipo y la convivencia armónica entre ambos niveles educativos.

La jornada finalizó con una recorrida por las nuevas instalaciones, y con el compromiso de seguir sumando mejoras para ambas instituciones. Finalmente, Valeria Maidana adelantó que pronto se licitaran obras de relevania.