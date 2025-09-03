miércoles, septiembre 3, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
General

Kicillof les pidió a los vecinos de Moreno que no se acerquen a repudiar a Milei

“Lo hago responsable por cualquier acto de violencia”, dijo el gobernador bonaerense en la previa del cierre de campaña de La Libertad Avanza.

0
El gobernador Axel Kcillof, cruzó duramente al presidente Javier milei y lo hizo responsable de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse este miércoles en Moreno, en el acto de cierre de campaña convocado por La Libertad Avanza (LLA).

Lo hizo a través de una carta pública bajo el título “Un freno al desborde”, donde Kicillof aseguró que no puede hacerse cargo de la seguridad de ese evento y recomendó a la gente que no se acerque al acto. “La convocatoria tiene aspectos extraños y sospechosos”, dijo en una parte del texto publicado en redes sociales.

Luego de lo que sucedió en Lomas de Zamora días atrás y viendo algunos mensajes del Gobierno en torno a adelantar posibles ataques a la figura de Milei, el mandatario bonaerense les pidió además a los vecinos de la zona que no se acerquen al acto. “Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, planteó.

El gobernador recordó incidentes recientes: Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente. Además, Kicillof subrayó que de no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica, y agregó que lo tuvo que reconocer la propia ministra Bullrich.

Asimismo, mencionó hechos similares en Junín y Corrientes, donde, según sus palabras, intentaron echarnos la culpa pese a que en los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales.

Respecto al cierre de campaña libertaria en Moreno, Kicillof expresó su preocupación: Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse.

