Estudiantes del Colegio Jesús Sacramentado visitaron el Parque Solar y sembraron conciencia energética

Este miércoles alumnos de 1º A del Colegio Jesús Sacramentado tuvieron la oportunidad de recorrer el Parque Solar, un espacio pensado no solo para generar energía limpia, sino también para inspirar nuevas generaciones comprometidas con el cuidado del ambiente.

Durante la visita, los estudiantes conocieron el funcionamiento de los paneles solares, aprendieron conceptos clave sobre energías renovables y reflexionaron sobre la importancia de adoptar hábitos más sustentables en la vida cotidiana.

Porque no se trata solo de tecnología, sino de abrir caminos hacia un futuro más responsable y consciente. Cada visita, como la de hoy, es una semilla de conciencia que estos jóvenes podrán hacer crecer y multiplicar.

¡Gracias chicos por su entusiasmo y por acompañarnos en este camino hacia un mundo más verde! 🌱✨

#ceys9dejulio