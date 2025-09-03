Estados Unidos pausó el acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

- Advertisement -

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habría pausado el acuerdo de exención de visas anunciado semanas atrás en Buenos Aires en medio del viaje de una comitiva de funcionarios argentinos que se dirigía a la capital norteamericana para cerrar los detalles del entendimiento entre ambas administraciones.

El 28 de julio pasado, el gobierno argentino y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciando conjuntamente que se había puesto en marcha el procedimiento para que la Argentina volviera al Programa de Exención de Visas luego de una reunión en la que participaron la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, y autoridades del gobierno de Javier Milei.

Según reveló el sitio Axios, fundado en 2016 por experiodistas de Politico, uno de los grandes medios de Estados Unidos dedicado a revelar lo que ocurre en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio decidió suspender una segunda reunión que se iba a realizar esta semana en Washington.

La comitiva argentina, liderada por el director de la ARCA, Juan Pazo, se enteró de la cancelación del encuentro cuando se encontraba en pleno viaje. Los funcionarios se quedaron dos días en Miami y finalmente regresaron a Buenos Aires sin un entendimiento.

El sitio norteamericano aseguró que Rubio está preocupado por el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Javier Milei, surgido a partir de la filtración de audios atribuidos al extitular de Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los funcionarios argentinos habrían sido informados sobre la preocupación de la Casa Blanca surgida a partir de las denuncias de corrupción en la administración de Milei. “Digamos que no nos pareció bien”, declaró un alto funcionario de la administración Trump. “Es vergonzoso”, agregó.

La oficina de prensa de Milei también fue consultada por el sitio norteamericano y evitó hacer comentarios. “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”, contestaron ante la requisitoria periodística.