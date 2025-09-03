Día mundial de la higiene: Importancia de la higiene personal y ambiental

- Advertisement -

El Día Mundial de la Higiene se celebra el 15 de octubre de cada año. Esta fecha busca concienciar a la población sobre la importancia de la higiene personal y ambiental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. La higiene es fundamental para mantener la salud y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. La higiene personal incluye prácticas como lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua, bañarse regularmente y cepillarse los dientes después de cada comida. La higiene ambiental también es crucial, ya que implica limpiar y desinfectar superficies y objetos, y manejar adecuadamente los alimentos y el agua.