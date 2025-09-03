Día del ferretero: Reconocimiento a un sector fundamental

- Advertisement -

El Día del Ferretero se celebra el 12 de julio en Argentina. Esta fecha es un reconocimiento a los trabajadores y empresarios del sector ferretero, que brindan servicios y productos esenciales para la construcción, reparación y mantenimiento de hogares y edificios. La ferretería es un rubro importante en la economía, ya que provee materiales y herramientas necesarias para diversas industrias y actividades. Los ferreteros desempeñan un papel clave en la provisión de productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes.

En este día, se busca reconocer y agradecer el trabajo y la dedicación de los ferreteros, que contribuyen al desarrollo y crecimiento de la comunidad.