Caminos rurales en crisis: casi el 100% de la red vial del distrito de Nueve de Julio está en mal estado o intransitable

Un informe elaborado por la Sociedad Rural de Nueve de Julio encendió una fuerte señal de alerta sobre el estado de los caminos rurales del distrito. De los 42 caminos relevados entre julio y agosto, el 43% se encuentra en estado “malo”, mientras que el 57% fue calificado como “intransitable”, lo que significa que ningún tramo fue considerado en condiciones buenas o aceptables para la circulación.

El estudio, realizado antes de las intensas precipitaciones del último fin de semana, pone en evidencia la crítica situación de la infraestructura vial rural, afectando directamente la producción, la logística y el acceso a servicios esenciales para quienes viven y trabajan en el campo.

El relevamiento toma aún más relevancia luego del reciente anuncio de un trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio y la Sociedad Rural, junto a sectores rurales, para mejorar la red de caminos. Sin embargo, el informe sugiere que los desafíos son profundos y que se requerirán acciones urgentes y sostenidas en el tiempo para revertir esta situación.