jueves, septiembre 4, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 4, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
General

Caminos rurales en crisis: casi el 100% de la red vial del distrito de Nueve de Julio está en mal estado o intransitable

Un relevamiento de la Sociedad Rural revela que el 43% de los caminos está en mal estado y el 57% directamente intransitable. El estudio fue realizado antes de las últimas lluvias

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Un informe elaborado por la Sociedad Rural de Nueve de Julio encendió una fuerte señal de alerta sobre el estado de los caminos rurales del distrito. De los 42 caminos relevados entre julio y agosto, el 43% se encuentra en estado “malo”, mientras que el 57% fue calificado como “intransitable”, lo que significa que ningún tramo fue considerado en condiciones buenas o aceptables para la circulación.

El estudio, realizado antes de las intensas precipitaciones del último fin de semana, pone en evidencia la crítica situación de la infraestructura vial rural, afectando directamente la producción, la logística y el acceso a servicios esenciales para quienes viven y trabajan en el campo.

El relevamiento toma aún más relevancia luego del reciente anuncio de un trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio y la Sociedad Rural, junto a sectores rurales, para mejorar la red de caminos. Sin embargo, el informe sugiere que los desafíos son profundos y que se requerirán acciones urgentes y sostenidas en el tiempo para revertir esta situación.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5969

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR