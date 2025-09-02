martes, septiembre 2, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
Recuperan cuadro robado por nazis en Mar del Plata

“Retrato de una Dama”, obra de Giuseppe Ghislandi, fue robada a un coleccionista judío en la Segunda Guerra Mundial y es reclamada por Países Bajos.

La Justicia argentina recuperó el cuadro “Retrato de una Dama” de Giuseppe Ghislandi, robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La obra fue encontrada en una casa de Mar del Plata y estaba en poder de la hija del ladrón, Patricia Kadgien, y su esposo. Ambos fueron detenidos bajo arresto domiciliario por entorpecer la investigación. El cuadro será consignado a la Justicia Civil. La investigación comenzó gracias a una denuncia de Arca Aduana y a la pesquisa de periodistas neerlandeses que descubrieron el cuadro en una foto de la casa en venta.

