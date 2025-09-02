Más preocupación en Patricios por la impunidad de un menor con múltiples hechos delictivos

- Advertisement -

Crece la alarma en la comunidad de Patricios ante la reiteración de conductas delictivas protagonizadas por un menor de edad, quien, pese a contar con una medida cautelar impuesta por el Juzgado de Garantías N°2, continúa cometiendo delitos contra la propiedad, generando un fuerte sentimiento de inseguridad entre los vecinos.

En las últimas horas, el joven volvió a ser protagonista de un hecho delictivo frustrado, en el que intentó sustraer una motocicleta sin éxito. En su huida, dejó olvidadas prendas personales que podrían facilitar su identificación: una campera y un par de calzados. Sin embargo, el episodio no es un caso aislado. De acuerdo a fuentes judiciales y policiales, el menor acumula más de 25 hechos comprobados, todos vinculados a robos y vandalismo, y cuenta con numerosos informes del Servicio Local que advierten sobre su situación.

A pesar de las reiteradas intervenciones y de los incumplimientos a las medidas impuestas por el juez, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil aún no ha adoptado acciones contundentes que permitan retirarlo del ámbito comunitario, donde su presencia genera temor constante.

“Ya no entendemos por qué no se toma una decisión firme con este chico. Tiene más de 25 causas comprobadas, hay informes que dan cuenta de su situación, y aun así sigue caminando libremente por el pueblo”, manifestó a Cadena Nueve un vecino angustiado, quien sigue de cerca la evolución del caso.

Además, se indicó que recientemente se iniciaron nuevas actuaciones contra el menor por Desobediencia, al haber incumplido nuevamente las condiciones de la medida cautelar que le había sido impuesta, lo que agrava aún más su situación judicial.

Los vecinos de Patricios, entre la indignación y el miedo, reclaman que las autoridades judiciales y del sistema de responsabilidad penal juvenil actúen de manera inmediata para frenar esta escalada delictiva y devolver la tranquilidad a una comunidad que ya no se siente segura.