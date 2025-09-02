Gran jornada solidaria: Colecta de Sangre y Registro de Médula Ósea

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este miércoles 5 de septiembre se llevará a cabo una importante Colecta de Sangre con Registro de Médula Ósea en la ciudad de Nueve de Julio. La jornada solidaria tendrá lugar en el Colegio Jesús Sacramentado a partir de las 7:00 de la mañana, y está abierta a todas las personas que deseen colaborar de manera voluntaria.

La iniciativa es organizada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital de Nueve de Julio, con el objetivo de fortalecer el banco de sangre local y ampliar el registro de potenciales donantes de médula ósea, una acción fundamental para pacientes que requieren trasplantes.

Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente comunicándose al 2345 656192 con Stella Corvalán, una de las referentes de la actividad. Se recuerda que para donar sangre se deben cumplir algunos requisitos básicos como tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, y presentarse con DNI y en ayunas, aunque se permite ingerir líquidos como agua, té o café sin azúcar.

Desde la organización remarcan la importancia de estas jornadas, que no solo ayudan a salvar vidas, sino que también promueven una cultura solidaria y de compromiso social dentro de la comunidad.