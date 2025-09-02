Crucíferas resistentes: el nuevo dolor de cabeza en los lotes bonaerenses

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Las malezas crucíferas fueron protagonistas en la reciente Jornada Testimonial organizada por la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM) en conjunto con la Regional Coronel Suárez. Más de un centenar de productores, asesores y técnicos se dieron cita en el encuentro para abordar un problema que ya dejó de ser incipiente: el avance y la resistencia acumulada de crucíferas en los sistemas agrícolas bonaerenses.

Un problema en expansión

Entre las especies que más preocupan se encuentran el nabo (Brassica rapa), el nabón (Raphanus sativus), el nabillo (Hirschfeldia incana), la mostacilla (Rapistrum rugosum) y la colza o canola (Brassica napus). Su elevada producción de semillas y capacidad de emerger en diversas ventanas de tiempo las convierten en competidores temibles dentro del lote.

Pero lo más preocupante es la aparición de biotipos resistentes. Lo que comenzó con resistencia a glifosato y a inhibidores ALS, luego se extendió a hormonales como el 2,4-D, y en 2025 se confirmó un hito global: el primer caso mundial de Brassica rapa resistente a flurocloridona, un principio activo clave en múltiples cultivos.

Los mapas de la REM muestran que, junto al raigrás, estas crucíferas resistentes ya ocupan amplias zonas del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, con niveles crecientes de presencia y abundancia.

Reconocer para actuar

Durante la jornada, la especialista Patricia Diez de Ulzurrun (FCA-UNMdP) remarcó la importancia de identificar correctamente las especies: “Parece una tarea básica, pero reconocer la maleza que enfrentamos es clave para planificar un control eficaz”, sostuvo.

Además, advirtió sobre el abuso de los mismos modos de acción: “Ningún herbicida es invulnerable. Incluso los más nuevos pueden perder eficacia si se los usa en exceso”.

Ensayos a campo y estrategias reales

El Ing. Agr. Esteban Bilbao presentó ensayos comparativos con diferentes tratamientos pre y postemergentes, donde los asistentes pudieron observar en vivo el comportamiento de las malezas ante cada alternativa. “El abuso de glifosato, ALS y hormonales nos trajo hasta acá. Repetir esa historia con lo poco que todavía funciona sería un error estratégico”, enfatizó.

Los resultados demostraron que las mezclas y rotación de principios activos, aplicadas en momentos oportunos y de manera integrada, pueden frenar la aparición de nuevas resistencias.

Más allá del uso de herbicidas, se destacaron prácticas agronómicas como los cultivos de servicios, la ajuste de fechas de siembra y las aplicaciones dirigidas como herramientas que permiten reducir costos y minimizar impactos sin perder efectividad.

La conclusión de la jornada fue contundente: las crucíferas resistentes ya son un problema actual, no una amenaza futura. Y el manejo eficaz no vendrá de soluciones mágicas, sino del trabajo colectivo. La REM insiste en que la única salida es rotar, combinar y diversificar estrategias, con una mirada integral del sistema productivo.

“El éxito del control no debe medirse solo por la eficacia de una aplicación, sino por la sustentabilidad del sistema en el tiempo”, concluyeron desde la organización.