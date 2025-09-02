Capacitaciones presenciales para autoridades de mesa se realizan con éxito en toda la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

Desde el 21 de agosto se están llevando a cabo en toda la provincia de Buenos Aires las capacitaciones presenciales para las ciudadanas y los ciudadanos designados como autoridades de mesa, en el marco de las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo 7 de septiembre. Es la primera vez que este tipo de formación llega a los 135 municipios bonaerenses, en lo que representa un hecho inédito en la historia electoral de la provincia.

“Es la primera vez en la historia que llegamos a los 135 municipios de la provincia y que podemos realizar capacitaciones presenciales en cada uno de ellos, y la respuesta de la gente es excelente. La autoridad de mesa es la máxima autoridad de todo el proceso electoral, por lo que resulta vital para el fortalecimiento del sistema democrático que pueda estar adecuadamente capacitada”, destacó Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en Buenos Aires.

El plan prevé la realización de 264 cursos en distintas sedes universitarias y espacios públicos provinciales, permitiendo a las autoridades de mesa optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la capacitación virtual, que también se encuentra disponible. Las actividades formativas concluirán el 5 de septiembre.

Este esquema integral de formación —que ya fue implementado en las elecciones de 2023— es el resultado de un trabajo conjunto entre el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral provincial, el Instituto de Capacitación Judicial bonaerense, el Gobierno provincial (a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación), universidades públicas y la Universidad Atlántida.

“Las elecciones de este año representan un hito en la provincia debido a la suspensión de las PASO, el desdoblamiento electoral y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en octubre. Estos cambios exigieron reforzar la capacitación de las más de 78.000 autoridades de mesa designadas para el 7 de septiembre”, agregó Ramos Padilla.

Según datos oficiales, en esta elección participarán 13.361.359 electores, distribuidos en 38.788 mesas de votación, ubicadas en 6.426 establecimientos. Para garantizar el correcto funcionamiento del proceso electoral, se convocaron 78.070 autoridades de mesa, previendo al menos dos personas por cada mesa.

Además, continúa funcionando el call center de consulta de la Secretaría Electoral, disponible todos los días de 7:30 a 18:00. Los principales motivos de consulta siguen siendo la designación de autoridades de mesa y el registro para la capacitación.

Quienes aún deseen inscribirse a los cursos presenciales pueden hacerlo a través del sitio web www.capacitacionelectoral.gob.ar, seleccionando “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires” y luego “Capacitación Presencial”, o directamente en el enlace de turnos: https://www.padron.gob.ar/cne_turnos.

Desde el Juzgado Electoral se adelantó que estas capacitaciones también se realizarán nuevamente en octubre para las elecciones nacionales, en las que se implementará por primera vez en la provincia la Boleta Única Papel.

Para más información, se puede contactar a la Secretaría Electoral al 0800 666 3532, de lunes a domingo de 8 a 18 horas. También se puede consultar el lugar de votación ingresando a https://padron.gba.gob.ar.