Mes Aniversario de Nueve de Julio: convocan a participar en la muestra fotográfica “Postales de nuestra ciudad”

Durante todo el mes de septiembre, estará abierta la convocatoria para participar en la muestra fotográfica “Postales de nuestra ciudad”, una propuesta impulsada por la Dirección General de Cultura con motivo del mes aniversario de Nueve de Julio.

La iniciativa busca reunir imágenes que representen diferentes aspectos de la ciudad, desde su arquitectura y paisajes hasta escenas cotidianas que construyen la identidad nuevejuliense. La muestra final, integrada por las primeras 30 fotografías recibidas, será exhibida durante el mes de octubre en el Centro de Exposiciones de la Terminal.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, sin restricciones de edad ni formación previa. Las fotografías deben presentarse impresas en papel fotográfico tamaño A4, en formato vertical u horizontal, en color o blanco y negro. Además, se podrá incluir un título y una breve descripción de la obra, aunque no son obligatorios.

La recepción de obras se realiza en las oficinas de la Dirección de Cultura (Robbio 322), de lunes a viernes de 9 a 13 hs., durante todo septiembre.

Desde Cultura destacaron que el objetivo de esta propuesta es valorar las diferentes miradas sobre nuestra ciudad y compartirlas en una exposición abierta al público, como una forma de celebrar la riqueza visual, emocional y simbólica del entorno que habitamos.

Para más información y actualizaciones, se puede consultar el perfil de Instagram: @cultura_9dejulio.