Clima

La lluvia total es de 62 mm

Es el registro de la hora 9 de la Estación Nueve de Julio del SMN

0
La lluvia registrada durante este domingo y primeras horas de la mañana dejó un acumulado de 62 mm en la ciudad de Nueve de Julio, de acuerdo con el reporte oficial de la Estación Local del Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien las precipitaciones cesaron ante de las 9, el clima continúa presentando características de inestabilidad, con cielo mayormente nublado y ya no hay posibilidad de nuevos chaparrones.

Las autoridades municipales recomendaron no circular en los caminos rurales, ya que persisten anegados en distintos sectores del disitrito.

