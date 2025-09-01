Dejar de fumar: Un paso hacia una vida más saludable

- Advertisement -

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece tratamientos gratuitos en 140 consultorios para abandonar el tabaquismo, con o sin medicación, a través de sesiones individuales o grupales. Un mapa digital del Ministerio de Salud bonaerense permite localizar los centros más cercanos a su domicilio y comenzar el proceso de dejar de fumar. Dejar el tabaco no solo previene enfermedades como la EPOC, el cáncer pulmonar, infartos y accidentes cerebrovasculares, sino que también mejora la calidad de vida de manera casi inmediata. Según el médico especialista en tabaquismo, Mariano Levkovich, “entre 5 y 10 años después del último cigarrillo, el daño causado por el tabaco desaparece o se frena el avance de patologías como la EPOC”.

Para comenzar, es fundamental tomar la decisión de dejar de fumar y pedir ayuda profesional. El fumador puede enviar su consulta vía correo electrónico al programa de Control del Tabaco de la cartera sanitaria bonaerense o visitar el sitio web, donde encontrará un mapa de consultorios de cesación tabáquica, una Guía de Autoatención y otros recursos útiles. La dependencia del cigarrillo es producto de muchos factores, incluyendo la nicotina, que es la más adictiva de las 7 mil sustancias tóxicas que contiene el tabaco. La ayuda profesional es crucial para superar esta adicción y evitar recaídas. La psicóloga Laura Fulio destaca la importancia de la escucha activa por parte del equipo de salud, teniendo en cuenta la experiencia previa de la persona que consulta y sus preconceptos sobre la medicación.