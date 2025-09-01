Dectetaron sobreprecios pagados por PAMI en la compra de lentes intraoculares

- Advertisement -

El PAMI otra vez quedó bajo la mira. Esta vez, oftalmólogos de distintas provincias aseguran que el organismo dirigido por el médico Esteban Leguízamo llegó a pagar casi diez veces más por los lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas.

Y agregó: Con relación al sistema anterior, PAMI incrementó los valores de la lente porque ahora se mejoró la calidad, hay control y seguimiento del insumo que se le coloca al afiliado y se garantiza la provisión en todo el país. Asimismo, el precio de referencia anterior se encontraba atrasado y los médicos mentían con el stock o cobraban copagos a los afiliados adentro del consultorio para otorgar el insumo, algo que está prohibido y que cada vez que se detectó fue denunciado.