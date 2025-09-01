Asistencia en Quiroga durante la tormenta

- Advertisement -

La Municipalidad de 9 de Julio, a través de las áreas de Defensa Civil y Desarrollo Comunitario, dio asistencia ayer a vecinos afectados de la localidad de Quiroga por el fuerte temporal de lluvia y viento que azotó a la región.

Cuatro familias de la localidad de Quiroga fueron atendidas con distintos elementos por consecuencias del temporal. Las mencionadas recibieron alimentos, colchones, frazadas y kits de limpieza. Se registraron situaciones especiales como voladuras de techos e ingreso de agua en una de las viviendas. Estas necesidades edilicias serán evaluadas por la propia Secretaría de Desarrollo Comunitario, en conjunto con la de Obras y Servicios Públicos para su inmediata resolución. En la localidad, además, se registraron calles anegadas sin mayores complicaciones para los vecinos.

La Municipalidad inició gestiones con carteras provinciales y solicitó más recursos al Ministerio de Desarrollo Agrario, Defensa Civil y la Dirección de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social.

En el resto de las localidades, no se registraron solicitudes de asistencia inmediata.