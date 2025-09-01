lunes, septiembre 1, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 1, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
General

Asistencia en Quiroga durante la tormenta

Lo hizo la Municipalidad de 9 de Julio, a través de las áreas de Defensa Civil y Desarrollo Comunitario. En el resto de las localidades, no se registraron solicitudes de asistencia inmediata.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 La Municipalidad de 9 de Julio, a través de las áreas de Defensa Civil y Desarrollo Comunitario, dio asistencia ayer a vecinos afectados de la localidad de Quiroga por el fuerte temporal de lluvia y viento que azotó a la región.

Cuatro familias de la localidad de Quiroga fueron atendidas con distintos elementos por consecuencias del temporal. Las mencionadas recibieron alimentos, colchones, frazadas y kits de limpieza. Se registraron situaciones especiales como voladuras de techos e ingreso de agua en una de las viviendas. Estas necesidades edilicias serán evaluadas por la propia Secretaría de Desarrollo Comunitario, en conjunto con la de Obras y Servicios Públicos para su inmediata resolución. En la localidad, además, se registraron calles anegadas sin mayores complicaciones para los vecinos.

La Municipalidad inició gestiones con carteras provinciales y solicitó más recursos al Ministerio de Desarrollo Agrario, Defensa Civil y la Dirección de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social.

En el resto de las localidades, no se registraron solicitudes de asistencia inmediata.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5966

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR