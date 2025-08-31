Un micro quedó varado en una zanja de la Ruta 5 por la tormenta

- Advertisement -

La tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza en varias provincias. Y entre sus consecuencias, un ómnibus de la empresa Plusmar se salió de la calzada en la ruta 5, entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y Pehuajó. Quedó varado en una zona totalmente anegada.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó, citado por la agencia Noticias Argentinas.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 319,600 y el micro se dirigía hacia Saliquelló.