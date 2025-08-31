Lluvias intensas: Nueve de Julio ya registró 56,5 mm y el mal tiempo seguirá hasta el lunes

- Advertisement -

En Nueve de Julio las lluvias no dan respiro y el registro oficial de la estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional indica que hasta las 9 de la mañana de este domingo cayeron 56,5 mm.

El fenómeno responde al desplazamiento de un sistema de baja presión que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y que, según los pronósticos, se mantendrá activo hasta el lunes. En sectores del norte bonaerense podrían darse acumulados significativos, mientras que en municipios costeros y del sudeste se prevén ráfagas de viento intensas a lo largo de la jornada del lunes.

Las condiciones comenzarían a mejorar de manera progresiva hacia la noche del lunes. Sin embargo, el martes se esperan nieblas y neblinas matinales en buena parte del territorio, y entre miércoles y jueves el ingreso de un frente frío podría provocar precipitaciones aisladas en el sur provincial.

Tras este pasaje, se prevé un descenso marcado de las temperaturas en toda la provincia.