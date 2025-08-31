Lluvias en Nueve de Julio: cayeron 57.5 mm

- Advertisement -

Durante este domingo, la ciudad de Nueve de Julio es escenario de un fuerte episodio de precipitaciones, registrando 57.5 mm de lluvia hasta las 21 horas, según datos oficiales de la Estación Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se dio en el marco de una alerta emitida por el SMN, que advierte por lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían extenderse hasta la mañana del lunes en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Según el informe, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas aisladas y eventual caída de granizo.

Aunque se prevé un acumulado general entre 20 y 40 mm, se señala que estos valores podrían ser ampliamente superados de manera puntual, como ocurrió en Nueve de Julio. Las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente durante la mañana del lunes, con una tendencia a la estabilización del clima hacia el mediodía.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos o condiciones climáticas adversas.