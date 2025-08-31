domingo, agosto 31, 2025
domingo, agosto 31, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
General

El viento causó estragos y complicó el tránsito en rutas 65 y 5

Siete árboles cayeron sobre la Ruta Provincial 65 a la altura de "Campo Los Chilenos", en cercanías de las vías de El Tejar. Otro incidente similar ocurrió en la Ruta Nacional 5. El tránsito ya fue restablecido.

0
El fuerte viento registrado durante la mañana de este domingo provocó serios inconvenientes en el tránsito sobre la Ruta Provincial 65, donde siete árboles cayeron y obstruyeron completamente la calzada. El hecho ocurrió en la zona conocida como “Campo Los Chilenos”, en cercanías de las vías de El Tejar.

En el lugar trabajaron intensamente personal de los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, el Destacamento de Policía Vial 9 de Julio y la Patrulla Rural 9 de Julio, logrando liberar la ruta alrededor de las 11:00 horas.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 5, kilómetro 271, una planta que se encontraba parcialmente caída sobre la cinta asfáltica también fue removida, permitiendo la normal circulación vehicular.

Ambos incidentes reflejan la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante las inclemencias del clima, garantizando la seguridad de quienes transitan por las rutas de la región.

