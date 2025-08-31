El Consejo del Salado se reúne de urgencia para coordinar acciones y exigir reactivación de obras

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En medio de la emergencia hídrica que afecta a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, y frente a las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, el Consejo Honorario Asesor del Plan Maestro del Salado convocó a una reunión de carácter urgente para esta tarde. El encuentro, que se desarrollará de manera virtual, tendrá como eje central la coordinación de acciones inmediatas y la gestión de reclamos ante la paralización de obras clave en la cuenca.

Entre los puntos destacados figura la exigencia de reactivar las tareas en el Tramo IV.2, comprendido entre la localidad de Ernestina (25 de Mayo) y el puente de la ruta nacional 205, entre Roque Pérez y Lobos, actualmente detenidas. Las gestiones podrían incluir pedidos de audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Martín Maccarone, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Bartolomé Heredia.

Asimismo, el Consejo analizará la posibilidad de iniciar una recorrida por localidades de la cuenca para mantener encuentros informativos con las comunidades y relevamientos distritales que serán elevados a la Dirección Provincial de Hidráulica, a fin de solicitar asistencia técnica y apoyo inmediato en los lugares más afectados.

El organismo, integrado por representantes de CONINAGRO, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Unión Industrial Argentina y CARBAP, busca dar respuestas rápidas frente a un escenario que amenaza con agravarse en el corto plazo.