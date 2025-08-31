Día de la obstetricia y la embarazada: Un día para celebrar la vida y el cuidado

- Advertisement -

En Argentina, el 31 de agosto se celebra el Día de la Obstetricia y la Embarazada, una fecha establecida para reconocer la labor de las parteras y obstétricas en la atención y cuidado de las mujeres embarazadas, y para promover la importancia de la salud materno-infantil. La obstetricia es una disciplina fundamental en la atención a la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés. Las parteras y obstétricas juegan un papel crucial en el cuidado prenatal, durante el parto y en el postparto, brindando apoyo emocional y físico a las mujeres y sus familias.

En este día, se busca promover la conciencia sobre la importancia de la atención prenatal y postnatal, y reconocer la labor de las parteras y obstétricas en la atención y cuidado de las mujeres embarazadas. También se busca fomentar la educación y la investigación en el campo de la obstetricia, y promover políticas y programas que mejoren la salud materno-infantil.