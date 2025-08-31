domingo, agosto 31, 2025
12.8 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta amarilla por tormentas fuertes en el centro bonaerense: Nueve de Julio entre los distritos más afectados

El Servicio Meteorológica Nacional estima que la lluvia podría ser de 50 mm.

0
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán a una amplia franja del centro de la provincia de Buenos Aires, incluyendo al distrito de Nueve de Julio. La advertencia rige para este domingo 31 de julio y prevé tormentas fuertes y estima la lluvia próxima a caer en 50mm.

Las autoridades instan a la población a tomar medidas preventivas, entre ellas:

  • Evitar actividades al aire libre.

  • No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

  • No refugiarse debajo de árboles o postes eléctricos.

  • Alejarse de lagunas o piletas ante la posibilidad de rayos.

  • Estar atentos a la posible caída de granizo.

