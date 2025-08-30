sábado, agosto 30, 2025
Un sistema de baja presión pondrá en alerta a la provincia con lluvias y tormentas

Entre hoy y el lunes se esperan precipitaciones intensas en gran parte de la PBA, con acumulados significativos en el norte y oeste del territorio. El fenómeno podría estar acompañado de vientos fuertes, mientras que hacia el jueves ingresará un frente frío que dejará lluvias aisladas pero sin acumulados relevantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas múltiples alertas ante la formación de un sistema de baja presión o ciclogénesis, que impactará en gran parte del centro del país entre este sábado y el lunes. El fenómeno traerá lluvias, tormentas, vientos intensos y nevadas en zonas cordilleranas, con acumulados de agua que en algunos sectores podrían superar los 100 a 150 milímetros en apenas 72 horas.

En la provincia de Buenos Aires, las áreas más comprometidas son la franja norte y oeste, donde persiste el anegamiento por las precipitaciones de la última semana. Allí, el SMN advierte que las lluvias podrían volver a generar complicaciones en campos y localidades ya afectadas.

Lo peor se espera también en Mendoza, San Luis, Córdoba y norte de La Pampa, mientras que en el resto de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se prevén registros más moderados (30 a 80 milímetros), aunque acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Además, se emitieron alertas por nevadas de hasta 60 centímetros en la cordillera cuyana, con probabilidad de nieve en zonas bajas de Mendoza, y vientos del sur con ráfagas de hasta 80 km/h.

Alertas para el fin de semana

  • Alerta amarilla: lluvias y tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo. Precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 mm, con máximos puntuales superiores.

  • Alerta naranja: lluvias y tormentas fuertes, con acumulados entre 50 y 100 mm. Podrán estar acompañadas por granizo, descargas eléctricas y ráfagas de hasta 90 km/h.

  • Alerta por viento (lunes): el sudeste bonaerense será afectado por vientos del noreste de 35 a 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

