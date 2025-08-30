Un sistema de baja presión pondrá en alerta a la provincia con lluvias y tormentas

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas múltiples alertas ante la formación de un sistema de baja presión o ciclogénesis, que impactará en gran parte del centro del país entre este sábado y el lunes. El fenómeno traerá lluvias, tormentas, vientos intensos y nevadas en zonas cordilleranas, con acumulados de agua que en algunos sectores podrían superar los 100 a 150 milímetros en apenas 72 horas.

En la provincia de Buenos Aires, las áreas más comprometidas son la franja norte y oeste, donde persiste el anegamiento por las precipitaciones de la última semana. Allí, el SMN advierte que las lluvias podrían volver a generar complicaciones en campos y localidades ya afectadas.

Lo peor se espera también en Mendoza, San Luis, Córdoba y norte de La Pampa, mientras que en el resto de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se prevén registros más moderados (30 a 80 milímetros), aunque acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Además, se emitieron alertas por nevadas de hasta 60 centímetros en la cordillera cuyana, con probabilidad de nieve en zonas bajas de Mendoza, y vientos del sur con ráfagas de hasta 80 km/h.

Alertas para el fin de semana