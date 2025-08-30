domingo, agosto 31, 2025
General

La ambulancia llegó a Naón y se festejó como un campeonato

La comunidad recibió con una caravana multitudinaria el nuevo móvil sanitario, anunciado recientemente por el gobernador en su visita a Nueve de Julio

0
La localidad de Carlos María Naón vivió este sábado una jornada de gran emoción con la llegada de una ambulancia que quedará a disposición del centro de salud local. El anuncio había sido realizado días atrás por el gobernador durante su paso por Nueve de Julio y hoy se concretó con un recibimiento que desbordó alegría.

Vecinos y familias organizaron una caravana multitudinaria para acompañar el ingreso del vehículo, que fue celebrado como si se tratara de un nuevo campeonato. Entre quienes compartieron la jornada estuvo la candidata a concejal por Fuerza Patria, Male Defunchio, quien destacó la importancia de la gestión realizada ante la Provincia y el valor que esta incorporación tiene para la comunidad de Naón.

Con la nueva ambulancia, los vecinos cuentan ahora con una herramienta clave para la atención de emergencias y el traslado seguro de pacientes, lo que significa un importante avance en materia de salud para la localidad.

