La ambulancia llegó a Naón y se festejó como un campeonato

La localidad de Carlos María Naón vivió este sábado una jornada de gran emoción con la llegada de una ambulancia que quedará a disposición del centro de salud local. El anuncio había sido realizado días atrás por el gobernador durante su paso por Nueve de Julio y hoy se concretó con un recibimiento que desbordó alegría.

Vecinos y familias organizaron una caravana multitudinaria para acompañar el ingreso del vehículo, que fue celebrado como si se tratara de un nuevo campeonato. Entre quienes compartieron la jornada estuvo la candidata a concejal por Fuerza Patria, Male Defunchio, quien destacó la importancia de la gestión realizada ante la Provincia y el valor que esta incorporación tiene para la comunidad de Naón.

Con la nueva ambulancia, los vecinos cuentan ahora con una herramienta clave para la atención de emergencias y el traslado seguro de pacientes, lo que significa un importante avance en materia de salud para la localidad.