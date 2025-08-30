Fuertes tormentas afectan la región bajo alertas amarillo y naranja durante el fin de semana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas que afectan a las zonas DC 3, 4, 10 y 11.

Durante lo que resta del sábado se esperan tormentas de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros hasta la medianoche, valores que podrían ser superados de manera local, especialmente en las zonas DC 3, 4 y 10.

Para el domingo 31 de agosto rige una alerta naranja, ya que se anticipan tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos. No se descartan ráfagas intensas y la posibilidad de granizo. Los acumulados diarios podrían ubicarse entre 50 y 100 milímetros, con picos superiores en sectores del noroeste. Además, durante la madrugada y la mañana, las zonas DC 4 y 11 pueden presentar vientos del sector sur con ráfagas de entre 60 y 70 km/h.

Las condiciones tenderán a mejorar gradualmente hacia la tarde del domingo, entre las 16 y 19 horas, aunque la inestabilidad persistirá en la región.

En tanto, para el lunes 1° de septiembre se mantiene una alerta amarilla por tormentas, con lluvias y chaparrones aislados durante la madrugada y la mañana, de variada intensidad y con posibilidad de ser localmente fuertes en el este del área. Se esperan acumulados entre 10 y 25 milímetros, con mejoras a partir del mediodía.