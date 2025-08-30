sábado, agosto 30, 2025
Nueve de Julio

Nueve de Julio
Efemérides

Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas: Un llamado a la justicia y la verdad

En este día, se busca promover la conciencia sobre la importancia de proteger los derechos humanos y prevenir las desapariciones forzadas, y se hace un llamado a los Estados y a la sociedad en general para que trabajen juntos para erradicar este delito y brindar justicia y verdad a las víctimas y sus familiares.

Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha establecida en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar a las víctimas y promover el derecho a conocer la verdad y las medidas necesarias para asegurar que este crimen no quede impune. La desaparición forzada se define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o grupos organizados que actúan con la autorización o apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida.

Este delito tiene graves consecuencias para las víctimas y sus familiares, incluyendo sufrimiento emocional, privaciones económicas y sociales, y la violación de derechos fundamentales como el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la verdad y la justicia. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en 2006, establece que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir y sancionar este delito. Otros instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, también protegen a las personas contra las desapariciones forzadas y garantizan sus derechos fundamentales.

 

