Detuvieron a una mujer en un operativo antidrogas

En las últimas horas de este sabado, la División de Narcotráfico de Chivilcoy, en coordinación con la Policía Comunal de Nueve de Julio, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Urquiza y San Juan.

Durante el procedimiento se procedió a la detención de una mujer y al secuestro de estupefacientes —cocaína y marihuana—, dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La aprehendida fue trasladada a una dependencia policial de Chivilcoy y el próximo lunes será puesta a disposición de la Justicia en Mercedes, donde interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes.