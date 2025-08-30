domingo, agosto 31, 2025
10 C
Nueve de Julio
domingo, agosto 31, 2025
10 C
Nueve de Julio
General

Detuvieron a una mujer en un operativo antidrogas

La División de Narcotráfico de Chivilcoy, junto a la Policía Comunal, realizó un allanamiento en una vivienda de calle Urquiza casi San Juan

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En las últimas horas de este sabado, la División de Narcotráfico de Chivilcoy, en coordinación con la Policía Comunal de Nueve de Julio, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Urquiza y San Juan.
Durante el procedimiento se procedió a la detención de una mujer y al secuestro de estupefacientes —cocaína y marihuana—, dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La aprehendida fue trasladada a una dependencia policial de Chivilcoy y el próximo lunes será puesta a disposición de la Justicia en Mercedes, donde interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5965

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR