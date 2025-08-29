Sergio Massa acompañó a los canditatos de Fuerza Patria en Junín

- Advertisement -

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, puso en marcha una serie de recorridas de campaña, junto a los candidatos que competirán en distintas secciones electorales el 7 de setiembre en las elecciones bonaerenses. En encuentros con vecinos, militantes y referentes locales, el ex candidato presidencial convocó a votar y a redoblar los esfuerzos para mantener la unidad de Fuerza Patria para vencer a La Libertad Avanza de Javier Milei.

El viernes al mediodía marcó el inicio de una agenda intensa para Massa, quien visitó Junín, cabecera de la cuarta sección electoral, en compañía de la candidata a senadora provincial Valeria Arata.

Durante el encuentro, ambos dialogaron con vecinos afectados por el ajuste implementado por el actual gobierno y recorrieron una obra paralizada de 149 viviendas del plan Procrear, detenida desde diciembre de 2023 por decisión del gobierno nacional, que aplicó la “motosierra” y bajó a cero la obra pública.

Posteriormente, Massa se trasladó a Baradero, en la segunda sección electoral, donde mantuvo un encuentro con jóvenes preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto, según informaron fuentes partidarias.