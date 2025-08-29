viernes, agosto 29, 2025
General

Se completó la plantación de árboles donados por el Rotary Club en espacios públicos

En esta oportunidad, se pusieron 22 árboles en el espacio verde del barrio Quinquela Martín,

0
En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, que se celebra hoy, 29 de agosto, se completó esta semana la plantación de 96 ejemplares donados semanas atrás por el Rotary Club 9 de Julio a la Municipalidad de Nueve de Julio.

Esta iniciativa busca fomentar la forestación urbana, generar conciencia ambiental desde los primeros años de vida y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

En esta oportunidad, se plantaron 22 árboles en el espacio verde del barrio Quinquela Martín, ubicado en las inmediaciones de calle Batalla de San Lorenzo, entre Corrientes y Santa Fe.

Los ejemplares elegidos fueron 14 fresnos americanos, 2 aromos y 6 aguaribay.

Desde el inicio del proyecto, el Rotary Club ya ha entregado un total de 178 árboles, distribuidos entre diversas instituciones de bien público del distrito, fortaleciendo el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la mejora de los espacios verdes urbanos.

