General

Los plazos fijos se disparan

En plena volatilidad cambiaria y cerca de las elecciones, suben las tasas a 30 días. Algunos bancos ya pagan hasta el 55%

Mientras el clima financiero se carga de incertidumbre, los bancos volvieron a subir las tasas de plazos fijos tradicionales y ofrecen rendimientos que llegan, en algunas entidades, al 54% de TNA. En paralelo, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) supera los niveles cercanos al 80% de rendimiento anual efectivo.

Cabe recordar que desde marzo de 2024, el Central disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión le permitió a los bancos competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Por ejemplo, en el Banco Nación por un plazo fijo de $300.000, el usuario recibirá después de 30 días unos $10.879, mientras que por 500.000 unos $18.333. En el caso del Banco Provincia, los $300.00 rinden $10.631; mientras que el Santander dejará $9.395.

¿De cuánto es la tasa de plazo fijo de cada banco?

Banco ICBC: 47.7%

Banco Galicia: 45%

Banco Macro: 53,5%

Banco Nación: 44%

Banco Credicoop: 47%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 50%

Banco BBVA: 45%

Banco Santander: 38%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 35%

Plazo fijo con Cuenta DNI

Cada vez más personas invierten depósitos a plazo fijo desde Cuenta DNI. La billetera digital del Banco Provincia ofrece una tasa promocional de 52%*, una de las más altas del sistema financiero para este producto.

La posibilidad de realizar un plazo fijo está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años, con una tasa que creció de 48 a 52% anual. Hay tres opciones de plazo: 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Los plazos fijos realizados a través de app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. De esta manera, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días con la tasa actual de 52% anual, un mes después se le acreditarán en la billetera digital $1.042.739,73.

