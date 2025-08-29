La Justicia investiga casos de corrupción en Osprera

- Advertisement -

La obra social Osprera, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que está intervenida por el Gobierno nacional, emitió órdenes de pago a la droguería Suizo Argentina por unos de $7.700 millones. Los mismos fueron durante cinco meses y la investigación se enmarca en la causa de la ANDIS.

La droguería es investigada por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) por más de $7.700 millones en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. Entre noviembre de 2024 y fines de marzo de 2025, los interventores designados por la Casa Rosada hicieron transferencias para abonar 193 facturas para la compra de fármacos.

La compra fue en razón de un convenio para la provisión de medicamentos oncológicos costosos. Osprera es la tercera obra social del país y luego de que el Gobierno dispusiera intervenirla, por medio de un decreto, comenzó una tensión judicial entre el Ejecutivo y el actual jefe de la UATRE, José Voytenco.

El hombre, oriundo de Chaco, es un dirigente involucrado en una denuncia por presunto lavado de dinero y mantiene una puja con su principal adversario en el sindicato, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Pablo Ansaloni.