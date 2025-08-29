Fin de semana con lluvias intensas y fuertes ráfagas en zonas del DC3 de la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El panorama meteorológico para este fin de semana en las zonas DC3 de la provincia de Buenos Aires anticipa condiciones inestables y poco favorables para actividades al aire libre.

Sábado 30 de agosto: Durante la mañana y buena parte de la tarde se espera viento del sector este y sudeste, con velocidades sostenidas entre los 10 y 15 km/h, y ráfagas ocasionales que podrían alcanzar entre 40 y 50 km/h. Hacia la noche, las ráfagas se intensificarán, acompañadas por un desmejoramiento progresivo de las condiciones desde el norte hacia el sur del área, con alta probabilidad de lluvias.

Domingo 31 de agosto: La inestabilidad se profundiza con lluvias persistentes a lo largo de toda la jornada, aunque podrían registrarse algunos mejoramientos temporarios. El viento continuará soplando desde el este, con ráfagas más intensas que rondarán los 50 a 60 km/h. Se estiman acumulados de precipitación entre 30 y 50 mm, aunque no se descarta que en forma local se superen estos valores. Además, hacia la noche, existe la probabilidad de tormentas.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos, visibilidad reducida y complicaciones en la circulación.