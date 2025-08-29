- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día del Abogado en Argentina en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, destacado jurista y político argentino. Alberdi es considerado uno de los padres del derecho argentino y su obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” fue fundamental en la redacción de la Constitución de 1853. La fecha fue establecida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para reconocer la labor de los abogados en el país y rendir tributo a Alberdi por sus contribuciones al derecho argentino.

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán y fue un destacado jurista, diputado y escritor. Sus ideas y escritos fueron fundamentales en la creación de la Constitución Nacional de 1853. Fue un defensor del liberalismo, promoviendo la libertad económica y la inmigración, y se opuso fervientemente a la guerra contra Paraguay, defendiendo la paz y el respeto a la Constitución. En resumen, el Día del Abogado en Argentina es un reconocimiento a la importante labor de los abogados en la sociedad y un homenaje a Juan Bautista Alberdi, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX.