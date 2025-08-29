Axel Kicillof: El 7 de septiembre hay que convertir la indignación en un voto contra Javier Milei

El gobernador convocó a los que están dudando si ir a votar y culpó al presidente por los puestos de trabajo que se pierden en la Provincia.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó hoy al electorado provincial a darle una respuesta colectiva al enojo” contra las políticas del presidente Javier Milei y convertir la indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria.Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Javier Milei, apuntó Kicillof durante un encuentro con estudiantes en Almirante Brown.En esa línea, el gobernador planteó que a esa política individualista y cruel hay que darle una respuesta colectiva el próximo 7 de septiembre.Si alguien está dudando en ir a votar, es momento de convencerlo de que convierta su enojo e indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria, sostuvo Kicillof.