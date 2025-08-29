viernes, agosto 29, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
viernes, agosto 29, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
Política

Axel Kicillof: El 7 de septiembre hay que convertir la indignación en un voto contra Javier Milei

El gobernador convocó a los que están dudando si ir a votar y culpó al presidente por los puestos de trabajo que se pierden en la Provincia.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó hoy al electorado provincial a darle una respuesta colectiva al enojo” contra las políticas del presidente Javier Milei y convertir la indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria.

Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Javier Milei, apuntó Kicillof durante un encuentro con estudiantes en Almirante Brown.

En esa línea, el gobernador planteó que a esa política individualista y cruel hay que darle una respuesta colectiva el próximo 7 de septiembre.

Si alguien está dudando en ir a votar, es momento de convencerlo de que convierta su enojo e indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria, sostuvo Kicillof.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5964

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR