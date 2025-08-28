Un hombre sufrió graves heridas al caer en el maicero de una cosechadora

- Advertisement -

Un grave accidente laboral se registró en las últimas horas en un campo ubicado en las cercanías de la localidad de 12 de Octubre, cuando un convecino identificado como Guillermo Ponzanezi, de 40 años, resultó con heridas de alta consideración al caer dentro del maicero de una cosechadora.

Según supo Cadena Nueve, el hecho ocurrió mientras Ponzanezi se encontraba realizando tareas de mantenimiento en la maquinaria agrícola. Por causas que aún se investigan, el hombre habría perdido el equilibrio y cayó accidentalmente en el interior del maicero, sufriendo severas lesiones en ambas piernas.

El trabajador fue asistido de inmediato por un compañero, quien dio aviso y colaboró en su traslado al Hospital Julio de Vedia donde luego de recibir las primeras curaciones se dspuso su traslado a un centro médico de Junín, donde permanece internado.

En el lugar se hizo presente personal de la Patrulla Rural, que intervino en primera instancia y, por jurisdicción, será el encargado de llevar adelante las actuaciones penales correspondientes.

En tanto, el grupo ‘Madrugadores del 9’, organizó una cadena de oración por el integrante de la corriente de vida.